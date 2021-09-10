Elazığ'da iş yerinin kurşunlama anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi tarafından iş yerinin kurşunlanması anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişi mühendislik bürosunun kapısına geldi. İş yerinde bulunan kişi ile kısa süreli konuşan şahıs, belinden çıkardığı tabancayı iş yerinin duvarına sıktıktan sonra olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunan çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan iş yerinin kurşunlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.