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Elazığ'da işitme engelliler işaret dili ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Elazığ’da işitme engellilere işaret dili ile Kur’an-ı Kerim ve din bilgiler dersi verilmeye başlandı.

Elazığ'da işitme engellilere işaret dili ile Kur'an-ı Kerim ve din bilgiler dersi verilmeye başlandı.


Veyselkarani Camisinde İmam-Hatip Yener Yelmen tarafından işitme engellilere işaret dili ile Kur'an-ı Kerim ve din bilgiler dersi veriliyor. Çarşamba ve perşembe günleri verilen eğitimde işitme engelliler işaret dili ile Kur'an-Kerim ve dini bilgiler öğreniyor. Bu çerçevede işitme engelliler kursunu ziyaret eden İl Müftüsü İrfan Üstündağ, öğrencilerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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