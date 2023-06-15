Elazığ'da işitme engelliler işaret dili ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Elazığ'da işitme engellilere işaret dili ile Kur'an-ı Kerim ve din bilgiler dersi verilmeye başlandı.

Veyselkarani Camisinde İmam-Hatip Yener Yelmen tarafından işitme engellilere işaret dili ile Kur'an-ı Kerim ve din bilgiler dersi veriliyor. Çarşamba ve perşembe günleri verilen eğitimde işitme engelliler işaret dili ile Kur'an-Kerim ve dini bilgiler öğreniyor. Bu çerçevede işitme engelliler kursunu ziyaret eden İl Müftüsü İrfan Üstündağ, öğrencilerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.