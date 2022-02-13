Elazığ'da İsmet Paşa Ortaokulu yapılan çalışmalar ile yenilendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan İsmet Paşa Ortaokulu, yapılan çalışmalar ile yenilendi.

Kovancılar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İsmet Paşa ilk ve ortaokulunda yenileme çalışması başlatıldı. İlk olarak deprem güçlendirmesi yapılan okulda kömürlü kalorifer sisteminden doğalgaz dönüşümüne geçildi. Okul, içerisinde ve bahçesinde yapılan birçok çalışma ile adeta yeni bir yüze kavuştu. Aynı zamanda öğrencilerin kış şartlarından etkilenmesi için mont, bot, ve kazak gibi kıyafetler dağıtıldı.

İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Sabri Köysüren “2020-2021 eğitim öğretim döneminde okulumuzda deprem güçlendirme ve genel onarımı yapılmıştır. İlçe kaymakamımız tarafından okulumuzun ,eklenti ve bölümlerine birçok hizmetler yapılmış ve hala da yapılmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin destekleriyle de bir aile olarak ,mahalle olarak çocuklarımızın bedenen, zihnen, ahlaken, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişip sağlam bir kişiliğe ve özgün bir karaktere sahip olması için de okulumuzun başarılı bir şekilde hizmet üretmeye devam ettiği de görülmektedir” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı İrfan Bulut ise “Kaymakamımız tarafından okulumuza ,konferans salonunun bahçe ihata duvarının yapılması, eski voleybol sahasına beton dökülüp düzeltilmesi, yeni basketbol sahası ve voleybol sahası yapılması gibi bir çok çalışma yapmıştır. Yine İlkokul giriş kısmına parke döşenmiş ve çardak için beton dökülmüştü. Okulun dış kısmının aydınlatılması için tesisatın çekilmesi, kömürlü kalorifer sisteminden doğal gaz dönüşümünün yapılması, çatı oluklarının yapılmasını sağlamıştır. Öğrencilerimize mont, bot ,kazak, kot pantolon , polar, penye ve eşofmanlar dağıtımını da gerçekleştirmiştir” diye konuştu.