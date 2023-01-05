Elazığ'da itfaiye çalışanlarına 'Ailede Baba Olmak' semineri

Elazığ Belediyesi tarafından itfaiye çalışanlarına yönelik 'Ailede Baba Olmak' konulu seminer düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde ADEM görevlileri tarafından Elazığ Belediyesi itfaiye çalışanlarına yönelik 'Ailede Baba Olmak' konulu seminer düzenlendi. Eğitimlerin çeşitli aralıklarla süreceği kaydedildi.