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Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.


Sivrice ilçesinde yaşayan Mahmut Karakaya, misafirlik için Topaluşağı köyüne gitti. Karakaya yolda zıplayan bir şey görünce aracından inip baktı. Hayvanı inceleyen Karakaya, ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Doğada beslenen hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Karakaya, araştırmaları sonucu bu türün nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı olduğunu tespit etti.

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