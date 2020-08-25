Elazığ'da jandarma 187 personelle uygulama yaptı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 187 personelin katılımı ile uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri "Bölgesel Özel Denetim-10" uygulaması kapsamında alkol, radar ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetim yaptı. 11'i trafik, 42'si jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 53 noktada yapılan denetime 187 personel katıldı.

Uygulamada araçtaki herkesin kemer takması gerektiğini, arka koltukta oturan yolcuların da en az önde oturan sürücü ve yolcu kadar kaza anında risk taşıdığını vurgulayan ekipler, emniyet kemerinin önemini aktardı.

Aynı zamanda Covid 19'la mücadele kapsamında uyarıda da bulunan ekipler, yolcu ve sürücülerin alkol ve GBT sorgusunu yaparak, güvenlik soruşturması gerçekleştirdiği bildirildi.

Uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.