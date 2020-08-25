İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da jandarma 187 personelle uygulama yaptı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından 187 personelin katılımı ile uygulama yapıldı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 187 personelin katılımı ile uygulama yapıldı.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri "Bölgesel Özel Denetim-10" uygulaması kapsamında alkol, radar ve emniyet kemeri takmayanlara yönelik denetim yaptı. 11'i trafik, 42'si jandarma asayiş timi olmak üzere toplam 53 noktada yapılan denetime 187 personel katıldı.


Uygulamada araçtaki herkesin kemer takması gerektiğini, arka koltukta oturan yolcuların da en az önde oturan sürücü ve yolcu kadar kaza anında risk taşıdığını vurgulayan ekipler, emniyet kemerinin önemini aktardı.


Aynı zamanda Covid 19'la mücadele kapsamında uyarıda da bulunan ekipler, yolcu ve sürücülerin alkol ve GBT sorgusunu yaparak, güvenlik soruşturması gerçekleştirdiği bildirildi.


Uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.