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Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında kente yüklü miktarda kaçak tütün geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli K.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasın Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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