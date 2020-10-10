İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da jandarma, drone destekli uygulamayla vatandaşları uyardı

Elazığ’da jandarma ekipleri drone destekli şok uygulamalar yaparak, vatandaşları hem Covid-19’a hem de kazalara karşı uyardı.

Elazığ'da jandarma ekipleri drone destekli şok uygulamalar yaparak, vatandaşları hem Covid-19'a hem de kazalara karşı uyardı.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla Elazığ-Keban karayolunda uygulama yaptı. Jandarma Trafik Timi ile drone destekli "şok" trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına maske, dezenfekten verilirken, Korona virüs (Covid-1) nedeniyle bilgilendirme yapıldı. Ekipler aynı zamanda kazalarda emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında broşür de dağıttı.


Radar uygulamasıyla hız yapan sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler yapılırken, özellikle kazalara karşı trafik kurallarına tüm sürücülerin uyması istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.