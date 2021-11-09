Elazığ'da jandarma ekipleri bir günde 8 bin 300 fidan dikti

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, daha yeşil bir gelecek adına bir günde 8 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş olaylarının dışında doğaya önem verdiklerini göstererek her yıl düzenli olarak fidan dikim yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 636 personelin katılımıyla, kent genelinde bir günde 8 bin 300 fidan dikildi.