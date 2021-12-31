Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi: 670 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda 670 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 30 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında görev yaparak huzur ortamını sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından 2021 yılında başta uyuşturucu, kaçakçılık, asayiş olmak üzere 611 operasyon düzenledi. Bir yıllık süre içerisinde düzenlenen operasyonlarda 670 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken 30 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

598 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2021 yılında uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında 598 kilogram uyuşturucu, 303 adet sentetik hap, 2 ton kaçak tütün, 366 adet tarihi eser, 26 bin lira değerinde sahte para, 808 litre kaçak alkol, 397 adet kaçak eşya, 55 bin litre kaçak akaryakıt, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 179 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan 117 yabancı uyruklu şahıs hakkında da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında da aynı kararlılıkla operasyonların süreceği ifade edildi.