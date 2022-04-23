Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 50 çocuğu karşılayarak unutamayacakları bir anı geçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız tarafından karşılanan çocuklar, ilk olarak jandarma ekipleri tarafından hazırlanan köpek gösterisini izledi. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler daha sonra jandarma araçlarına binerek tek tek inceledi. Etkinlikte seçilen bir öğrenci ise bir günlüğüne İl Jandarma Komutanı olarak ilk emrini kadın astsubaya verdi.

Etkinlikte çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan bayram pastasını kestikten sonra Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Konferans Salonunda 'Tim Jandarma' çizgi filmini izledi. Albay Ali Yıldız tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.