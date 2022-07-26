Elazığ'da jandarma ekipleri minibüsün çarptığı köpek için seferber oldu

Elazığ'da minibüsün çarpması sonucu yaralanan köpek için jandarma ekipleri seferber olurken, yaralı köpek Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek yaralanırken, olayı gören jandarma ekipleri hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler, daha sonra yaralı köpeği kucaklarına alarak Elazığ Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezine götürdü. Yaralı hayvan, burada tedavi altına aldı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.