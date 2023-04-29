Elazığ'da jandarma ekipleri, trafik eğitimlerine devam ediyor

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 93 öğrenciye trafik denetimi eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından kent genelinde öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, merkeze bağlı Mollakendi beldesinde bulunan Mollakendi İlkokulunda eğitim gören 93 öğrenciye trafik güvenliği konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim vererek trafikte uymaları gereken konular hakkında bilgilendirdi.