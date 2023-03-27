İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken 120 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken 120 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Bu çerçevede ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda Güneykent Mahallesi'nde ikamet eden N. K.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Evde yapılan aramada 120 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 11 adet fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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