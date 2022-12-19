Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma yol kontrol noktalarında ve Kovancılar ilçesi Avlağı, Topağaç ve Çakırkaş köyünde ikamet eden toplam bin 61 vatandaş bilgilendirildi. Ayrıca ekipler, Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim görmekte olan 415 öğrenciye bilgilendirme semineri verdi. Seminerlerde ,vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgiler verildi. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES uygulamasının önemi anlatılarak broşür dağıtıldı.