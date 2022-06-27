Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Elazığ jandarma ekipleri, ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele' günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele' günü dolayısıyla farkındalık oluşturarak etkinlik gerçekleştirdi. Ekipler, Harput, Hankendi, Keban, Baskil, Şefkat tren istasyonunda icra edilen arama faaliyetleri esnasında vatandaşlara bir araya gelerek uyuşturucu ile mücadele konusunda broşür dağıttı.

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.