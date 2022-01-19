İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da jandarma ekipleri yolda mahsur kalan 5 vatandaşın imdadına yetişti

Elazığ’da kar yağışından dolayı Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde mahsur kalan 5 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da kar yağışından dolayı Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde mahsur kalan 5 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı nedeni ile Palu'nun Kayaönü köyünde 5 vatandaşın yolda mahsur kaldığı bilgisini aldı. Ekipler, olay yerine giderek yolda mahsur kalan 5 vatandaşı kurtarıp kontrol noktalarına getirdi. Vatandaşlar burada ısındıktan sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı.

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