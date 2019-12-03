Elazığ'da jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Engelsiz Bir Yaşam İçin Engellilerle El Ele' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.Etkinlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine eğitim göre özel bireylerle bir araya gelen jandarma personeli yakından ilgilenip eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığının her zaman ve her yerde engelli bireylerin yayında olduğunu aktarıldı.