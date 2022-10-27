Elazığ'da jandarma, trafik güvenliği eğitimi verdi

Baskil Kadıköy İlk-Ortaokulunda ve Karakoçan ilçesi Sarıbaşak İlkokulunda trafik kurallarını anlatan ve kazaların oluş nedenleri ile engellemek adına yapılması gerekenleri bir bir aktaran ekipler, emniyet kemerinin nasıl hayat kurtaran bir unsur olduğunu, alkolün dikkat, refleks ve denge üzerindeki olumsuz etkilerini uygulamalı olarak anlattı.

Miniklere uygulamalı anlatıldı

Öğrenci ve küçük çocuklara yönelik teorik eğitimin yanı sıra trafik ışıklarının ve tabelalarının anlamları hakkında bilgiler verildi. Jandarma ekiplerince emniyet kemerinin önemini anlatarak kaza anında nasıl yara almadan kurtulabilecekleri konusuna değinildi. Eğitim sayesinde vatandaşlar arasında farkındalığı artırarak, emniyet kemeri takma oranını artırmayı, böylece de trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını düşürmek amaçlandı.

Ayrıca trafik jandarma ekiplerince öğrencilere genel trafik kuralları, ışıklı yaya geçitlerinden geçişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, yayalar için 5 adımda güvenli, okul servis araçlarına binme inme kuralları konulu eğitim semineri verilerek trafik Jandarma aracı tanıtıldı. Eğitime katılan öğrencilere de ayrıca jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilere yönelik seminerlerin süreceği kaydedildi.