İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da jandarma, traktör denetimi yaptı

Elazığ’da jandarma ekipleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yaptı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yaptı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktörlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde rops demiri, kabin kullanımı ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.


Denetimlerden memnun olan sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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