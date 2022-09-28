İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da jandarma zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturnucu operasyonunda 2 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı araştırmalar sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi ve bulundukları araçları tespit ederek takibe aldı. Şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Jandarma ekiplerince Palu Kayahisar köyü mevkiinde şüphelilerin bulundukları araçlara operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, şüphelilerden birinin bulunduğu plakasız motosiklette 600 gram, 2 şüphelinin bulunduğu araçta ise 1 kilo 700 gram kubar esrar olmak üzere toplamda 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince şüpheli şahıslar hakkında Palu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasal işlem başlatıldı.

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