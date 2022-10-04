Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde sokak hayvanlarını beslendi. Ayrıca, jandarma ekiplerince Şehit Eyüp Emre Kan İlköğretim Okulunda bulunan öğrencilere, hayvan hakları konusunda bilgilendirme yapılarak akabinde okul bahçesinde köpek unsurları tarafından itaat gösteri yapıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kutlama faaliyetleri çerçevesinde Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.