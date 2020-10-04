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Elazığ'da jandarmadan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği

ELAZIĞ(İHA) –Elazığ’da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmadı, sokağa ve doğaya yem bırakan ekipler, hayvan sahiplerini bilgilendirici broşürler dağıttı.

ELAZIĞ(İHA) –Elazığ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde hayvanları unutmadı, sokağa ve doğaya yem bırakan ekipler, hayvan sahiplerini bilgilendirici broşürler dağıttı.



İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çalışma yaptı. Ekipler çalışma kapsamında hayvan sahiplerine “O da canını yolda bulmadı neden yolda kaybetsin” sloganıyla hayvanlarını başı boş bırakmamaları konusunda eğitici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca sokak ve yaban hayvanları için de sokağa ve doğaya yem bıraktı.


Hayvan sahipleri ve hayvan severler yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek jandarma personeline teşekkür etti.

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