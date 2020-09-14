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Elazığ'da jandarmadan Covid-19 denetimi

Elazığ’da jandarma ekipleri, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaparken, evde izolasyonda olanları da kontrol ediyor.

Elazığ'da jandarma ekipleri, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaparken, evde izolasyonda olanları da kontrol ediyor.


İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla kentte İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda Covid-19 uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında ekiplerin sorumluluk alanlarındaki yol kontrol noktalarında araçların tek tek durdurulup salgından korunmaları için vatandaşları uyardığı belirtildi. Ayrıca ekiplerin, köy köy gezerek denetim yapan ekiplerin, esnaf ve vatandaşlara çağrıda bulunarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları ile karantina tedbirlerine riayet etmelerini istediği kaydedildi.


Öteyandan ekiplerin karantina altında olması gerekenleri de kontrol ettiği, Covid-19 tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını tehlikeye attığı görülenler hakkında da yasal işlemin yapıldığı aktarıldı.

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