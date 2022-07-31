Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Poyraz bölgesinde bağ evinde ve Baskil ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alması üzerine harekete geçildi. Ekiplerce belirlenen adreslere operasyon planlandı ve eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bağ evinde 45 kök, Baskil ilçesinde ise 154 gram kubar esrar maddesi ile 46 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, uyuşturucu maddeler jandarma ekiplerince imha edildi.