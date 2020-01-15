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Elazığ'da jandarmadan "Sizden Biriyiz" projesi

Elazığ’da jandarma tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında ekipler, çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri düzenliyor.

Elazığ'da jandarma tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında ekipler, çeşitli etkinlikler ve eğitim seminerleri düzenliyor.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, proje kapsamında Hankendi Şehit Eyüp Kan İlkokulu, Hankendi Ortaokulu öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediye veren jandarma personeli, bu kapsamda okulların servis araçlarını denetledi.


Öteyandan proje kapsamında Sivrice Kadın Açık Ceza infaz Kurumunda görevli personel ve mahkumlara yönelik kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendiği belirtildi.


Jandarma personeli tarafından, benzer programların devam edeceği aktarıldı.

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