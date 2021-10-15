Elazığ'da jandarmadan suların çekildiği alanlarda yasa dışı kenevir ekimine karşı önlem

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Keban Barajı'nda suların çekildiği alanlara yasa dışı kenevir ekimine karşı uygulama başlattı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı kenevir ekimi ve ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Keban Baraj suyunun çekilmesiyle birlikte tarım arazisi olarak kullanılan Mollakendi beldesinden başlayıp Gülüşkür Köprüsü'ne kadar olan bölgede drone ve uyuşturucu köpeği destekli arama faaliyetinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılın ilk 9 ayında uyuşturucu tacirlerine yönelik 321 olay ortaya çıkarılırken, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapan, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 390 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.