Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda S.D. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 8 kilo 700 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekiplerce Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.