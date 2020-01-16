İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Elazığ’da jandarma ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet silah ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istibari çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 178 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 1 tüfek ve 91 adet mermi ile 2 şarjör ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.