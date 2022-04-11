Elazığ'da jandarmadan zehir tacirine şok baskın

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 568 gram esrar, 68 gram kubar esrar, 21 adet ecstasy hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 şüphelinin uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliler tespit edilerek bulundukları araçlara operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada şüphelinin çantasında 500 gr toz, 68 gram kubar esrar ve 21 adet ecstasy hap 6 gram toz esrar maddesi ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince araçta bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevine sevk edildi.