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Elazığ'da JASAT hırsızlara geçit vermiyor

Elazığ’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sondaj makinası malzemelerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sondaj makinası malzemelerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Aladikme köyünde tesis yapmak için kurulan sondaj makinasına ait 1 adet Rokbit, 2 adet Rokbit başlığı ve sondaj köpüğü çalındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri şüphelilerinin yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.


2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken olayda çalınan malzemelerin sahibine teslim edildiği bildirildi.

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