Elazığ'da jeneratör hırsızları yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalınan jeneratör bulunup sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde bulunan bağ evinde jeneratörü çalınan Bülent Erbat, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine çalışma yapan JASAT ekipleri, hırsızlık olayının meydana geldiği adres çevresinde araştırma yaparak şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından S.G. ve E.G. isimli şüphelilerin adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde arama yapan ekipler, çalınan jeneratörü ele geçirdi. Çalınan jeneratör sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.