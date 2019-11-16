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Elazığ'da JÖH'den örnek davranış

Teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Elazığ’da örnek bir davranış sergileyip şehit teğmenin ismi verilen bir okulun bakım ve onarımını yaptı.

Teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri Elazığ'da örnek bir davranış sergileyip şehit teğmenin ismi verilen bir okulun bakım ve onarımını yaptı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Serdarlar" JÖH Tabur Komutanlığı, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için Şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir İlköğretim Okulu'nda bakım ve onarım çalışması yaptı.Okulun onarım çalışmasını tamamlayan timlere idareci,veliler ve öğrenciler teşekkür etti.


Timlerin benzer çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

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