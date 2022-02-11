Elazığ'da kablo çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da direklerden kablo çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde direkte bir kişi gördü. Hemen bölgeye giden ekipler kablo çalan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.G. (24), İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından ‘Hırsızlık ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.