Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak olarak kurulan meterislerin tespit edilmesi için çalışmalar aksatılmıyor.

Öte yandan Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından avlaklarda kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitlilik için arazide kurulu olan fotokapanlar sayesinde izleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.