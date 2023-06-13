Elazığ'da kaçak avcılık denetimi: 4 bin metre ağ ele geçirildi

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dün gere saatlerinde Keban Baraj Gölü Kesikköprü civarında denetim gerçekleştirdi. 2 tekneyle düzenlenen denetimlerde 4 bin metre ağ tespit edilirken, kaçak avlanan 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Ağlar ekipler tarafından toplanırken, ele geçirilen canlı balıklar da tekrar suya bırakıldı.