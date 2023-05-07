Elazığ'da kaçak avcıya 16 bin lira para cezası uygulandı

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde 200 kilo balık avlayan şüpheliye 16 bin 561 lira ceza kesildi.

Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli D.K.'nın kaçak balık nakli yaptığı bilgisine ulaştı. Ekiplerce şüphelinin bulunduğu araç tespit edilerek durdurdu. Aracın içerisinde 200 kilo kaçak avlanan balık ele geçirildi. Şüpheliye, ‘Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 561 bin lira para ceza uygulandı.

Ele geçirilen balıkların ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.