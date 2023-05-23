İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo balık ele geçirildi

Elazığ’da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde kaçak balık avı yapan şüpheli, nakil sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde kaçak balık avı yapan şüpheli, nakil sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen 1 ton 400 kilo balığın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.D.'nin kaçak balık nakli yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin aracı tespit edildi ve ekiplerce durduruldu. Aracın içerisinde kaçak avlanan bir ton 400 kilogram balık ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Ele geçirilen balıkların ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

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