İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kaçak avlanan 2,5 ton balık ele geçirildi

Elazığ’da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü’nden avlandığı tespit edilen 2,5 ton balık ele geçirildi.

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlandığı tespit edilen 2,5 ton balık ele geçirildi.


Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ile İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlanan 2,5 ton balık, nakli esnasında yakalandı. Balıklara el konulurken şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.


2,5 ton kaçak avlanan balık ele geçirildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Yakalanan balıkların çoğu dişi. Bu balıkların kilo başına 300- 400 bin yumurta bıraktığını düşünürsek Keban Barajı'nın gelecekteki balık üretimi için çok büyük bir kayıp. Bu nedenle yasaklara uymak önemlidir. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek av yasağı boyunca baraj, göl, gölet gibi iç su kaynaklarında, nakil güzergahı üzerinde, satış ve toplu tüketim yerinde denetimlere devam edilecektir” denildi.

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