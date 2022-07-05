Elazığ'da kaçak avlanan 84 kişiye 350 bin lira ceza

Elazığ'da 1 Temmuz 2022 tarihinde sonra eren Su Ürünleri Avlanma Yasağı döneminde kurallara aykırı hareket eden 84 kişiye yaklaşık 350 bin lira para cezası uygulandı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ sınırları içerisinde yer alan Keban, Karakaya, Özlüce, Kalecik, Beyhan, Kralkızı Baraj Gölleri ile Sivrice Hazar Gölü ve bunlarla bağlantılı tüm akarsularda 2022 Yılı Su Ürünleri Avlanma Yasağı 1 Temmuz 2022 tarihinde sona ermişti.2022 yılı su ürünleri av yasağı döneminde, jandarma, emniyet kolluk kuvvetleri ile İl Müdürlüğü bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik personeli av yasağı kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Kurallara aykırı hareket eden 84 kişiye yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı” denildi.