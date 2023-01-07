Elazığ'da kaçak avlanma denetimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Palu'da kaçak avlanma ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı Palu Şefliği ekipleri sahada denetim çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak olarak kurulan meterislerin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Ayrıca Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitlilik için arazide kurulu olan fotokapanlar sayesinde izleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yapılan denetimler de herhangi bir olumsuzluk görülmedi.