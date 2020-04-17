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Elazığ'da kaçak balık avcılarına korona cezası

Elazığ’da kaçak balık avlarken yakalanan 3 kişiye 9 bin 450 TL’si korona tedbirlerini ihlalden toplam 15 bin 450 TL ceza kesildi.

Elazığ'da kaçak balık avlarken yakalanan 3 kişiye 9 bin 450 TL'si korona tedbirlerini ihlalden toplam 15 bin 450 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil ilçesinde kaçak balık avlayanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak balık avlayan A.D (37), M.D (39) ve B.D (42) suçüstü yakalandı. Şahıslara Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 6 bin TL, korona virüs tedbirleri kapsamında köyler arası geçişlerde kısıtlama kuralını ihlal ettiklerinden dolayı ise 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, suya atılan ağları da çıkartarak el koydu.

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