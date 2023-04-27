Elazığ'da kaçak balık avına 16 bin lira ceza

Elazığ'da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde 2,5 ton balık avlayan şüpheliye 16 bin 561 lira ceza kesildiği bildirildi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ile İçme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmada, su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde Keban Baraj Gölü'nden avlanarak 2,5 ton balık tutan Ş.B., nakil esnasında yakalanmıştı. Balıklara el konurken şüpheliye, 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 16 bin 561 lira para cezası uygulandığı bildirildi.