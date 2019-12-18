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Elazığ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ve etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile kaçak içki üretimiyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan ilk çalışmada tespit edilen şüpheli H.A.'nın Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şahsı takibe aldı. Takip sonrası H.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.Araçta yapılan aramada zulalanmış vaziyette 4 kilo 250 gram kubar esrar, 5 gram Metamfetamin ve 1 adet (bong) tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Ekipler ikinci operasyonunu kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol üzerine yaptı. Ekipler şüpheli Ç.Ü.'yi tespit edip aracını durdurup arama yaptı. Aramada araçta 164 litre etil alkol ele geçirildi.


İki operasyonda yakalanan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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