İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarihi Harput Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgeye baskın yaptı. Yapılan baskında 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı kaydedildi.

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