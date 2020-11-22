İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Keklikdere köyünün Konak mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında 5 şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelilerden 1 adet detektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.


5 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.