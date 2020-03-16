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Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 şahıs yakalandı

Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.Ekiplerin yaptığı operasyonda kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı.Yakalanan şahısların kaçak kazıda kullandığı 1 adet dedektör,2 adet kürek, 4 adet kazma ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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