Elazığ'da kaçak kenevir eken şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, M.S.S. isimli şüphelinin evinin bahçesine yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, evin bahçesinde bir metre boyunda 35 adet yasadışı kenevir ve evinde yapılan aramada ise 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.