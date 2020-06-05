İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da kaçak yapılar yıkıldı

Elazığ’da kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Elazığ'da kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.


Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Malatya güzergahında kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili çalışma yaptı. Belirlenen kaçak yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada,"Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili denetimlerimiz kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan tebliğin ardından Malatya Yolu ve Çevreyolu üzerinde yol kenarında faaliyet gösteren kaçak işletmelere ilişkin yıkım çalışmalarına başladı.Şehrimizin imar planları dahilinde gelişimine katkı sağlamak adına kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya yönelik etkin denetimler kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.