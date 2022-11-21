Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kente gümrük kaçağı malzemelerin gireceği bilgisini alan ekipler, şüphelileri ve aracı tespit etti. Tespit edilen araca düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 315 çift spor ayakkabı ve 10 adet mont ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzeme getirmek isteyen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.